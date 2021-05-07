İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile marketlere bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti. Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

SATIŞINA İZİN VERİLEN ÜRÜNLER

Genelgeye göre marketlerde tüm yiyecek ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

ONLİNE ALİŞ VERİŞTE KISITLAMA VAR MI?

Marketlere getirilen yeni yasaklar ardından birçok soru işareti doğdu. Marketlerdeki hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Market yasakları ne zaman başlayacak? Online alışveriş yasak mı? Yasaklar hakkında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çatak online alışveriş konusuna da değindi.

Online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirten Çataklı, "Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz"diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak,"Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması" dedi.

SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?

Marketlerdeki bazı ürünlere yasak getirilmesi ardından gözler sigara yasağına çevrildi. Sigara satışı sorularına da yanıt geldi. "Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.







