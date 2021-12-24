Marketlere dövizdeki düşüş sonrası çağrı: Fiyatları indirin

Dolar kuru dün 10.3 TL’ye kadar gerilerken, tüketici de raflarda temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere fiyat indirimi bekliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan ise kritik bir açıklama geldi. Muş, dün sosyal medya hesabından “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!” yazdı. Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı denetimler sonucu döviz kurundaki gerileme çerçevesinde fiyatlarını indirmeyen işletmelere uygulanacak yaptırımla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu devreye girecek. Ceza miktarını bu kurul belirleyecek.









100 BİN TL’YE VARAN CEZA

Kurdaki düşüşler ve bakanın açıklamaları sonrasında Ticaret Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğü personeli, döviz kurlarını gerekçe göstererek son dönemde fiyatlarını yükselten toptancı, tedarikçi ve perakendeciler üzerindeki denetimi sıklaştıracak. Makul olmayan, döviz yükselişi gerekçe gösterilerek yapılmış olmasına karşın indirilmeyen fiyatlar durumunda ilgili işletmeler cezalandırılmak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilecek. Mevzuata göre kurul, suçun içeriğine göre 10 bin liradan 100 bin liraya varan miktarlarda ceza verilmesine hükmedebilirken, TBMM Genel Kurulu’nda bulunan kanun teklifinin yürürlüğe girmesi halinde bu cezalar daha da ağırlaştırılmış olacak. Buna göre üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

YEREL MARKETLER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bünyesinde 100 bin kişiyi istihdam eden ve 400’ün üzerinde yerel market ve market zincirinin temsilcisi olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun Genel Başkanı Ömer Düzgün, Hürriyet’e üyelerinin üretici ve tedarikçilerle döviz kaynaklı fiyatı yükselen ürünlerde, ayçiçek yağı, et, yumurta, baklagiller, tuvalet kağıdı başta olmak üzere temizlik ürünlerinde kurdaki düşüşe paralel indirim yapılması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Düzgün, şunları söyledi: “Biz zaten dövizdeki yükselişte fiyatlarımızı hemen arttırmadık, kademeli geçiş yaptık. Vatandaşı mağdur etmemek için en fazla bir aylık ürün depomuzda olur, bunu da onlara bu ürün bizde yok, demek için yaparız. Dövizin ateşlendiği kasım sonuna doğru olan bu süreçte birçok ürünü geliş fiyatına göre sattık. Şimdi üretici ve tedarikçilerle görüşüyoruz, fiyatları indirmelerini istiyoruz. Ama onlar indirmeseler bile müşterilerimizi mağdur etmeyeceğiz ve bizler yine de indirim yapacağız, en kısa sürede etiketlerimiz değişecek. Döviz bir noktada sabit kaldığında, yıl sonuna gelmeden tüm ürünler tüketicinin hissedeceği fiyatlara geri gelecektir. Yağ, baklagiller, et, süt, yumurta, tuvalet kağıdı, peçete, havlu, tüketicinin ihtiyacı olan temel ürünlerde döviz artışından etkilenen tüm ürünlerde bir indirim görülecektir.”

YALANCI İNDİRİME DİKKAT!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dün marketleri dolaştığını belirterek, fiyatları şöyle değerlendirdi: “2 ay önce 25-30 lira olan 30’lu standart yumurtanın 55 ile 70 lira; geçen sene 5 litresi 45-50 lira olan ayçiçek yağın 4 litresi 125 liradan satılıyor. Dolarla birlikte kasımda fiyatları hızla artan 32’li, 3 katlı tuvalet kağıdı 60-75 lira bandındayken 160 liraya çıkartılmış. Sanki indirim yapılmış gibi de dün 125 liraya düşürülmüş fiyatı. Birkaç gün önce 18 liraya çıkan dolarla birlikte arttırılıp, onunla birlikte fiyatı indirilmeyen tüm ürünler üzerinden haksız kazanç sağlandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Dolar 18 liradan 12 liranın altına düştüğünde matematiksel oranda, fiyatların üçte bir inmesi gerekir. Örneğin 150 liraya satılan bir ürün 100 lira olması gerekirken, indirim yapılmış gibi 160 liraya çıkarılıp 125 liraya satmak ‘yalancı indirimdir.’ Anne yazıyor bana ‘110 liraya aldığım mamayı 210 lira yaptılar. Ayda 2 bin 100 lirayı nasıl ödeyeyim.’ Üreticiden son yapılan artışla 4 lira 70 kuruştan aldıkları sütü 16 liraya satıyorlar oysa 8 liraya satıyorlardı. 40 liraya satılan beyaz peyniri 70 liraya çıkardılar. Dolardaki artışla roket hızında yükselttikleri fiyatları, aradan 4 gün geçmesine rağmen indirmiyorlar. Yalancı indirim tüketici kanunun 54.maddesinin 3.fıkrasında yasaklanmıştır. Denetimler sıklaştırılıp cezaların alt sınırı 500 bin olmalı. Stokçular ifşa ve teşhir edilmeli.”