Türkiye Markette evli çifte kanlı saldırı! Kurşun yağdırdı

Markette evli çifte kanlı saldırı! Kurşun yağdırdı

Türkiye

Markette evli çifte kanlı saldırı! Kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mustafa Ş., markette karşılaştığı aralarında husumet olan Belfun Doğramacı ile eşi Sevda Doğramacı’yı tabancayla vurdu. Belfun Doğramacı hayatını kaybederken, yaralanan Sevda Doğramacı ise tedavi altına alındı.

22 Şubat 2022, Salı 20:01 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Derince Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Mustafa Ş., aralarında husumet olan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaşınca tartışmaya başladı. Mustafa Ş. tabancasını çıkararak çifte kurşun yağdırdı.



Olayı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çifti Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Belfun Doğramacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Ş., ise olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, market içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

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