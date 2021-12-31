Türkiye Markette unutulan cüzdanı aldı içini boşaltıp getirdi

Markette unutulan cüzdanı aldı içini boşaltıp getirdi

Türkiye

Markette unutulan cüzdanı aldı içini boşaltıp getirdi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir markette kasada unutulan cüzdanı alışveriş poşetine koyarak marketten çıkan kişi içindeki parayı aldıktan cüzdanı geri getirdi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

31 Aralık 2021, Cuma 09:50 Son Güncelleme:
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Olay, 20 Aralık günü Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddialara göre, alışverişini tamamlayan Hakim Özün isimli müşteri, içerisinde ev kirası parasının bulunduğu cüzdanını kasada unutarak marketten ayrıldı. Daha sonra aldığı ürünlerle kasaya gelen şüpheli müşteri, kasanın üzerinde unutulan cüzdanı fark etti. Şüpheli, aldığı ürünlerle birlikte unutulan cüzdanı da poşetine koydu. Marketten çıktıktan sonra cüzdanın içinde bulunan bin 450 TL paranın bin 55 TL’sini alan şüpheli tekrar içeri girdi. Şüpheli, market çalışanlarına “Biri cüzdanını düşürmüş” diyerek cüzdanı teslim etti.


Evine dönünce cüzdanını kasada unuttuğunu fark eden Hakim Özün, zincir markete geri döndü. Cüzdanını teslim aldığında içinde bulunan paranın eksik olduğunu gören Özün, güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarında bir başka müşteri tarafından cüzdanın alındığını ve bir süre sonra geri getirildiğini gördü. Yaşanan olay üzerine Özün, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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