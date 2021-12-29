Türkiye Marketteki fiyat oyununu zabıta ortaya çıkardı! Etiketle kasadaki fiyat arasında 20 lira fark var!
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Marketteki fiyat oyununu zabıta ortaya çıkardı! Etiketle kasadaki fiyat arasında 20 lira fark var!

Türkiye

Marketteki fiyat oyununu zabıta ortaya çıkardı! Etiketle kasadaki fiyat arasında 20 lira fark var!

Markete giren zabıta ekipleri, hayrete düşüren fiyat farkını ortaya çıkardı. İstanbul Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimi yaptığı ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49,99 Türk Lirası'ydı. Aynı peynirin kasa fiyatı ise 69,99 Türk Lirası çıktı. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar aradaki 20 liralık farkı görünce şaşırdı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 14:09 Son Güncelleme:
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Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, rutin olarak ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde özellikle peynir ve türevlerinde etiket fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki farklar hayrete düşürdü. Bir markette yapılan denetimde 500 gram beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu ise zabıta ekipleri affetmedi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, rutin aralıklar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” sözünden sonra Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için marketlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor.


PEYNİRDE 20 LİRALIK FİYAT FARKI

Markete giren zabıta ekipleri, bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyarak, kasada tek tek kontrol ediyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde ise peynir ve türevlerindeki etiket fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki farklar hayrete düşürdü. Denetimi yapılan ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49,99 Türk Lirası olarak görünürken, kasa fiyatı 69,99 Türk Lirası çıktı. Aradaki 20 liralık fark hem zabıta ekiplerini hem de vatandaşları hayrete düşürdü. Bir diğer markette ise yine 500 gramlık beyaz peynirdeki 10 liralık farkı zabıta ekipleri yakaladı. Denetimleri yapılan marketlere tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

“BİZ FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Nevzat Cömert, ”Gündemde olan fahiş fiyat artırımları ile mücadele ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile vatandaşlarımızı ezdirmemek ve fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şikayet ve usulsüzlük gördüklerinde bizleri arasınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikmek. Biz onlara Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak göz açtırmayacağız. Biz görmüş olduğumuz usulsüzlükleri tutanak altına alarak İl Ticaret Müdürlüğüne iletiyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü gerekli cezai işlemi uyguluyor” dedi.

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