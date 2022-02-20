Türkiye Marketten aldıkları zeytinden taş çıktı!

Marketten aldıkları zeytinden taş çıktı!

Türkiye

Marketten aldıkları zeytinden taş çıktı!

Zonguldak'ta yaşayan bir çift, marketten aldıkları zeytinin içinden taş çıktığını iddia etti.

20 Şubat 2022, Pazar 14:13 Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan N.D. ve A.D. çifti, marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını öne sürdü.

Çift, “Sabah kahvaltı yapacaktık. Zeytin kavanozunun bandrolünü açtık, kaseye doldurduk. Masaya oturduk. Kahvaltımızı yaparken eşim ağzına almadan zeytinin taş olduğunu anladı. Yoksa dişi kırılabilirdi. Her şey bir yana en önemlisi 3 buçuk yaşındaki kızımızın boğazına kaçsaydı ne yapardık. Yarın Tüketici Hakem Heyeti'ne gidip şikayette bulunacağız. Artık zeytin yerine de taş yer olduk" dedi.

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