Marmara Adası 65 saattir elektriksiz

Narlı’dan Marmara Adası’na denizin dibinden giden elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle arıza

meydana geldi. Elektriklerin kesilmesi üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışma başlattı. Ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamadı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narlı’dan denizin dibinden Marmara Adası’na gelen 3 hattaki arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Aksoy, Paşa Limanı’ndan gelen ayrı bir hatla Avşa’ya elektrik sağlandığını belirterek, "Narlı’dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Bu yüzden adaya elektrik veremiyoruz. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kabloların arıza yapması geminin çapasının takılmasından olabilir. Büyük bir ihtimalle de ondandır" dedi.

Öte yandan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa seferleri iptal edildi.

Adaya jeneratör kurulacak

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle elektrik dağıtım firması tarafından jeneratör kurma çalışmalarına başlandı.

AA