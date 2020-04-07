Türkiye Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Türkiye

Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.

07 Nisan 2020, Salı 22:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."

İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim yapacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Virüs: Irkçılık mı üretecek dayanışma mı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Bakan Koca: Hasta sayıları daha artacak ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Amasya'da bir köy karantinaya alındı