Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
07 Nisan 2020, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1247542106521890824
İSTANBUL (DHA)
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