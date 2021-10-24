14 kent belediyesinin oluşturduğu Marmara Belediyeler Birliği; ekonomik durum, iklim krizi, göç, doğal afetlere yönelik 'risk' haritasını oluşturdu. İlgili bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurumlarına 'tavsiye' niteliğindeki raporda "Marmara Bölgesi için yangın söndürme uçağı alınması, su kıtlığına çözüm arayışları" gibi dikkat çeken detaylar var... Hürriyet'ten Tuğba Öztürk'ün haberi...

Marmara Belediyeler Birliği; Marmara Bölgesi için dünya ekonomisinin genel durumu, nüfus dinamikleri ve uluslararası göç, iklim değişikliği, doğal tehlikeler ve afet, yenilikçilik ve teknolojik dönüşüm, ulaşım ve lojistik meselelerine yönelik yol haritası hazırladı.

Nüfus ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, enerji altyapısı ve doğal-kültürel yapı ve iklim değişikliği olmak üzere beş temel çalışma konusu üzerine hazırlanan haritada; deprem başta olmak üzere doğal afetler ve iklim krizine ilişkin tespitler geniş yer tuttu.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında haritayı kamuoyuna açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, hurriyet.com.tr'nin de sorularını yanıtladı.

Hazırlanan çerçeve belgesiyle, sorun çıkmadan öneriler üretmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Büyükakın mevcut tabloyu ise "Bu iş yapma biçimini değiştirmemiz gerekiyor. Biz hep sorun çıktıktan sonra ne yapacağımızı konuşuyoruz. Ancak artık sorunları önceden görüp üzerine plan ve projeler yaparak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; bu anlayışı kesin çözümü beraberinde getirmiyor" diye açıkladı.

Marmara Bölgesi'nin bütün meselelerini ortaya koyacak bir çerçeve belgesi hazırladıklarını belirten Büyükakın şunları söyledi:

- Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarına erişim, bölgelerin gıda ihtiyaçları, aşırı göçün beraberinde getirdiği sıkıntılar gibi alt başlıklarımızın olduğu beraberinde de ulaşımından lojistiğe üretimden tüketime kadar bütün konuların ele alındığı bir yol haritası oluşturduk. Ancak hazırladığımız bir plan değil. Biz bölgenin bütünsel meselelerinin fotoğrafını çekerek yola çıktık.

BELEDİYELER İÇİN 'BİRLİKTELİK' VURGUSU

Birlikte hareket etmenin gücüne güvendiklerinin altını çizen Büyükakın, bütün meselelerin tek belediye tarafından çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Büyükakın, "Hazırlanan belge, bize hangi alanlarda hareket etmemiz gerektiğine ilişkin çerçeve sağlıyor. Mesela su yönetimi; İstanbul'a su sağlarken; Sakarya, Kocaeli ve Düzce'yi görmezden gelemezsiniz. En son müsilaj örneğinde de karşılaştık. Tek başına bir belediyenin bu sorunu çözmesi mümkün değil" diye konuştu.

MÜSİLAJ İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Marmara Denizi'ni büyük ölçüde tehdit eden müsilaj sorunu için de konuşan Büyükakın, "Bazı uzmanlar özellikle bahar aylarında müsilaj sorununun tekrarlayacağını söylüyor. Ancak bu tür sistemler için önceden tahmin yürütmek çok zor. Biz olabildiğince önlem almaya çalışıyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı da yürütüyoruz" dedi.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ALINACAK

Yaz mevsiminde Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde günlerce süren yangınlara da değinen Başkan Büyükakın; birlik olarak, Marmara Bölgesi özelinde yangın söndürme helikopteri konusunu da gündeme aldıklarını belirtti.

Büyükakın, "Bu konuda bir çalışma yapmak istiyoruz. Orman yangıları ya da endüstriyel yangınlara müdahale etmek için bir helikopter kiralanması ya da satın alınması konusunu gündeme getireceğiz. Alınması yönünde bir karar alınırsa; bunun bütçesinin nasıl yönetileceği, hangi belediyenin hangi şartlara göre ne kadar para vereceği konularını görüşeceğiz" dedi.

Büyükakın, bu konunun bile oluşturulan çerçeve belgesinin yararını gösterdiğini belirterek, "Bugün benim için mesele olan şey, yarın başka bir il için sorun haline gelebilir. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor, bu hayat artık bize birlikteliği göstermeye başladı. Bu çabalar da bu gösterinin ürünü" diye konuştu.

Grafik: Harun Elibol

RAPORDA ŞU TESPİTLER YER ALDI:

MARMARA'DAKİ DEPREM RİSKİ

*Yakın bir gelecekte Marmara Bölgesi’nde olacağı tahmin edilen büyük depreme ilişkin çalışmanın yer aldığı belgede riskin boyutuna dikkat çekildi.

*Bölge için sanayi işletmelerinin yüküne işaret edildi. Nüfusun ve sanayi alanlarının yoğun olduğu İstanbul-Sakarya aksının aynı zamanda da deprem riskinin en yüksek olduğu aks olduğu belirtildi.

*Göç, ulaşım, lojistik ve doğal afetler ilişkisi değerlendirildiğinde gelişmiş ulaşım ağlarına sahip olan, lojistik üs açısından önem taşıyan ve net göç hızı oldukça yüksek olan çalışma alanının aynı zamanda deprem açısında da riskli durumda olduğu vurgusu yapıldı.

TEHLİKELİ ATIK MİKTARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

*Doğal kaynaklar, kentsel hassas alanlar ve tehlikeli atıklar ilişkisel olarak değerlendirildiğinde de tehlikeli atık miktarının en yüksek olduğu illerin, aynı zamanda sanayinin de en gelişmiş olduğu iller olan İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ olduğu vurgulandı.

SU SORUNU

*Önemli doğa alanlarına sahip olan Çanakkale’de tehlikeli atık miktarının yüksek olmasının, doğal kaynaklar açısından önemli riskler oluşturduğuna vurgu yapıldı. Tehlikeli atık miktarının yüksek olduğu illerin, aynı zamanda denize kıyıları olan kentler olmasına dikkat çekildi.

*Doğal kaynaklar ve nüfus ilişkisi incelendiğinde; yıllık kullanılabilir su miktarına bakılarak bölgenin büyük bir bölümünün su fakiri olduğu ve kendi aralarında su transferi yapma şanslarının olmadığı vurgulandı.



