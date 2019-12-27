Marmara Bölgesi için karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji’den gelen son bilgilere göre Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İç kesimlerde kar bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.