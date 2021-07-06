Türkiye Marmara Bölgesi için 'süper hücre' uyarısı! Dışarı çıkacaklar dikkat!

Marmara Bölgesi için 'süper hücre' uyarısı! Dışarı çıkacaklar dikkat!

Türkiye

Marmara Bölgesi için 'süper hücre' uyarısı! Dışarı çıkacaklar dikkat!

Son dakika... Meteoroloji tarafından bugün için Marmara Bölgesi'nde 'süper hücre' uyarısı yapıldı. Gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Yalova’da etkili olacağı tahmini yapılırken, sel ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.

06 Temmuz 2021, Salı 07:42 Son Güncelleme:
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İstanbul’da dün öğleden sonra bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağmur sonrası özellikle Maslak’ta yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı. Meteoroloji uzmanları bugün için ise Marmara Bölgesi’nde ‘süper hücre’ uyarısında bulundu.

Uzmanlar, sağanağın doluya dönüşme riskinin olduğunu da belirtti. Karadeniz üzerinden gelecek şiddetli rüzgarın, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de zaman zaman ‘fırtına’ seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu.


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