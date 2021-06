Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi için yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'miz müsilaj nedeniyle tehlike altında. Mevsim değişikliği, iklim değişikliği etkilerini her zaman söylüyoruz. Buna ilişkin topyekün hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı arttı ve artmaya devam ediyor. Bu etkenler burada müsilajın artmasına, etkili olmasına, bu mikroorganizmaların üremesine sebebiyet veriyor. Biz çevre yatırımlarının süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bunu her seferinde de söylüyoruz. Siyasi parti gözetmeksizin deprem dönüşümü çalışmaları yapıyorsak çevre yatırımları da aynı şekilde yapılmalı. Şu an Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte bu süreci yönetiyoruz.





6 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Hocalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, ekiplerimiz konferans yapıyorlar. Bu işe ilişkin önce acil ve uzun vadeli eylem planlarını çalışıyorlar. 6 Haziran'da da milletimize eylem planlarımızı açıklayacağız. Bu eylem planlarının da Bakanlık olarak takipçisi olacağız. Bakanlığın koruma takip etme kapsamları var. Bu noktada da hiçbir gölümüzüz, akarsumuzun, denizimizin kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Denetimleri aralıksız yapıyoruz. Bu noktada 300 tane arkadaşımız bölgedeki atık su artıma tesislerinden numuneler alıyorlar. Kirliliğe sebebiyet veren her türlü tesis dahil idari işlem uygulanacağını yaptırım uygulanacağını ve atılması gereken adımlar atacağımızı, attıracağımızı buradan milletimizle paylaşmak isterim.

Bu noktada çok acil bir eylem planı ile hareket etmemiz gerekiyor. Şu an Marmara Denizi'miz maalesef nefes alamıyor. Alttaki canlılarımız bitkilerimiz nefes alamıyor. Dolayısıyla bütün belediyelerimizin, vatandaşlarımızın içinde olduğu bir süreci yöneteceğiz" dedi.