Marmara'da Yalova açıklarında 19.52'de İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı depremin şiddetini 4.0 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise şidddeti 4.1 olarak duyurdu. Yalova'da 20:04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli depremi 4.1 olarak duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.1 olarak duyurdu.

Yalova art arda sallandı

Yalova'da 20:04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiği belirtildi.

Yalova Valisi Erol'dan açıklama

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.

Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.

AA