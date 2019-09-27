Marmara Denizi'nde depremler sürüyor Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:32'de Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.13'te de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu