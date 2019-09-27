Marmara Denizi'nde depremler sürüyor
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:32'de Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.13'te de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu
Dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından artçı depremler bugün de devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 13:32'de Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.13'de de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.