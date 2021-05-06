Türkiye Marmara Denizi’nde inanılmaz detay! Uydudan görüntülendi…

Marmara Denizi’nde inanılmaz detay! Uydudan görüntülendi…

Türkiye

Marmara Denizi’nde inanılmaz detay! Uydudan görüntülendi…

Günlerdir Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası uydu fotoğraflarından da görünür hale geldi. İnanılmaz görüntü…

06 Mayıs 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'ndae aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

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Gülseli KENARLI / DHA

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