Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde saat 19:14'te yerin 8.9 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde saat 19:14'te yerin 8.9 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.