Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

15 Şubat 2019, Cuma 19:22 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde saat 19:14'te yerin 8.9 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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