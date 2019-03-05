İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.07'de merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesinin 9.5 kilometre açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkez ile Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ilçeleri ve Balıkesir’in Bandırma, Manyas, Gönen ve Erdek ilçelerinde ve aynı zamanda İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

BURSA,(DHA)



