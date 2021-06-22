Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadele! 5 farklı noktaya cihazlar bırakıldı
Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj ile mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarında 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.
22 Haziran 2021, Salı 13:10 Son Güncelleme:
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Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.
Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti. Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.
Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
AA
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