Türkiye Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Türkiye

Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

01 Temmuz 2021, Perşembe 15:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 23'üncü günün geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:


"30 Haziran günü topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizimizden temizledik. 30 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 11 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1930 metreküp müsilajı 544 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak bertarafa gönderdik."


Kurum, "Denetimlerimizin 23'üncü gününde 7 bin 839 denetimi tamamladık, 2 bin 105 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik, kurallara uymayan 125 işletmeye 15 milyon 650 bin lira idari para cezası uyguladık." bilgisini paylaştı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Röportaj
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Muhafazakar gençlerin yalnızlık duygusu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs geçirenler dikkat! Önemli ikinci doz açıklaması