Marmara depremi için akademik güç birliği

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından imzalanan projeyle, ihtiyaçların tespiti, lojistik senaryosunun yazılması, prototip uygulama ve konsept geliştirme çalışmaları, senaryoya dayalı tatbikatlar gibi çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.