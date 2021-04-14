Eğitim & Kariyer Marmara depremi için akademik güç birliği

Marmara depremi için akademik güç birliği

Eğitim & Kariyer

Marmara depremi için akademik güç birliği

Beykoz Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, olası Marmara depremi için ‘Afet Lojistik Yönetimi Projesi’ni hayata geçirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından imzalanan projeyle, ihtiyaçların tespiti, lojistik senaryosunun yazılması, prototip uygulama ve konsept geliştirme çalışmaları, senaryoya dayalı tatbikatlar gibi çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

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