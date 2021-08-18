Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru için anma töreni!
Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Gölcük ilçesinde deprem sırasında polis otosunun denize düşmesi sonucu bir meslektaşıyla şehit olan Öztürk'ü meslektaşları, ilçeye bağlı Yerkozlu köyünde kabri başında andı.
Öztürk'ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.
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