Marmara için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim 2020 bugün için yayınladığı hava durumu değerlendirmelerinde Marmara Bölgesinde yer alan bazı illere sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece geç saatlerde bu illeri etkisi altına alacak olan sağanak yağmur, diğer illerde ise az bulutlu veya açık havanın hakim olması öngörülüyor. Vatandaşlar Ekim ayına gelinmesiyle beraber başlayan yağışlı havalar nedeniyle hava durumu uyarılarını yakından takip ediyor.

Günlük hava durumu raporuna göre; 3 dereceye kadar artması beklenen sıcaklıklar ülke genelinde bu yönde seyredecek. Öte yandan ülke genelindeki değerlendirmelerde Marmara Bölgesi'nde yer alan iki ilimizde de yağışlı havanın gözlemleneceği ön görülüyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimleri yer yer puslu geçecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklar, Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.