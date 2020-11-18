Türkiye Marmara için sağanak yağış uyarısı

Marmara için sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Marmara için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlerde İstanbul, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde bugün sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

18 Kasım 2020, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarılarına göre; ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgarın da etkisinin süreceği MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri arasında yer alıyor.

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Marmara için uyarı  

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


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