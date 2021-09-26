Türkiye Marmara Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Marmara Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Marmara Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Marmara Üniversitesi Tarih ve İktisat fakültelerine 2 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

26 Eylül 2021, Pazar 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi Tarih ve İktisat fakültelerine 2 öğretim üyesi alımı yapacak. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi'ne belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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