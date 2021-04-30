Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular Resmî Gazete’de ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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