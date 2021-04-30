Türkiye Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

30 Nisan 2021, Cuma 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular  Resmî  Gazete’de  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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