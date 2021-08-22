Türkiye Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

22 Ağustos 2021, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesine belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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