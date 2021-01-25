Türkiye Marmara Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte detaylar

Marmara Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte detaylar

Türkiye

Marmara Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte detaylar

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli almak için ilan açtı. İlana göre 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. İşte başvuru şartları.

25 Ocak 2021, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi.

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25 Ocak'ta açılan ilana başvurular 15 gün boyunca yapılabilecek. Başvurular istenen belgelerle beraber posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na yapılacak.

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