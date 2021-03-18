Marmara Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi için 4 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
18 Mart 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.
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