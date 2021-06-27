Türkiye Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Türkiye

Marmara Üniversitesi öğretim elamanları alacak

Marmara Üniversitesi 2 öğretim elamanı alımı yapacağını duyurdu.

27 Haziran 2021, Pazar 16:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi 2 öğretim elamanı alımı yapacak. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Rektörlüğüne 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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