Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Ekomisi ve Finansı Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Tip Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

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