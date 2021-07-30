Marmara Üniversitesi özel güvenlik kıyafetleri alacak
Marmara Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre üniversite, güvenlik görevlileri için kıyafet satın alacak. İhale usulü yapılacak alım için tarih 19 Ağustos 11.00.
30 Temmuz 2021, Cuma 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi'nden "590 Adet Kışlık Pantolon 590 Adet Uzun Kollu Tişört 295 Adet Şapka 295 Adet Bere 295 Adet Kaban 306 Adet Kışlık Bot 295 Adet Kışlık Mont 295 Adet Yağmurluk 11 Gömlek 885 Adet Arna 11 Adet Takım Elbise alınacak" açıklaması yapıldı.
Detaylı bilgi için ilan sayfasına gidebilirsiniz.