Türkiye Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Türkiye

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 18:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır"açıklaması yapıldı.

Detaylar için tıkla


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak