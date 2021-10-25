Türkiye Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 75 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

25 Ekim 2021, Pazartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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