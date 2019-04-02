Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi’nde üç gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor
Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili’ne demirledi.
Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.
TEKİRDAĞ (AA)