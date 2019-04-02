Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor

Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili’ne demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.

TEKİRDAĞ (AA)