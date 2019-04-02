Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi’nde üç gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor

02 Nisan 2019, Salı 21:45 Son Güncelleme:
A A
Marmara’da poyraz etkisini sürdürüyor

Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili’ne demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.

TEKİRDAĞ (AA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...