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Marmara'da sıcaklık azalıyor! İşte il il hava durumu...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor

07 Mayıs 2019, Salı 10:05 Son Güncelleme:
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Marmara'da sıcaklık azalıyor! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak.

Rüzgarın, bölgede batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22 

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25 

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