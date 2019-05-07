Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak.

Rüzgarın, bölgede batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25