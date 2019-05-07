Marmara'da sıcaklık azalıyor! İşte il il hava durumu...
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak.
Rüzgarın, bölgede batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25