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Türkiye Marmara'da sıcaklık yükseliyor

Marmara'da sıcaklık yükseliyor

Türkiye

Marmara'da sıcaklık yükseliyor

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

10 Mayıs 2020, Pazar 12:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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