Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis deniz trafiğinde aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı'nın bir süre trafiği kapatılması nedeniyle gemiler Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirledi.





SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNDE DÜŞÜŞ!

Tekirdağ ve Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy, Çanakkale Boğazı kesiminde etkili olan yoğun siste görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Tekirdağ ve Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy, Çanakkale Boğazı kesiminde etkili olan yoğun siste görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Yoğun sis nedeniyle, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçeleri arasında Ukrayna'da Çin’e seyir halinde olan 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi çarpışmıştı.



