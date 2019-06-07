Marmara Bölgesi’nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Erzurum’da 9, Ardahan’da 10, Ağrı’da 13, Erzincan’da 16 ve Iğdır’da 19 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan’da 32, Ağrı’da 29, Kars’ta 28, Erzurum ve Ardahan’da 27 derece olması öngörülüyor. (AA)