Türkiye Marmara'dan sonra Karadeniz için de tehlike çanları! 'Çok geç olacak'

Marmara'dan sonra Karadeniz için de tehlike çanları! 'Çok geç olacak'

Türkiye

Marmara'dan sonra Karadeniz için de tehlike çanları! 'Çok geç olacak'

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın ardından Karadeniz için de tehlike çanları çalmaya başladı. Karadeniz’de son 60 yılda deniz suyu sıcaklığının 2 derece arttığını belirten ODTÜ’lü bilim insanları, önlem alınmadığı takdirde ekosistemi bozulacak Karadeniz için ‘Çok geç olacak’ uyarısı yaptılar.

30 Eylül 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde, Ezgi Şahin Yücel, Valeria Ibello ve Mustafa Yücel'in katkılarıyla “İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri” konulu bilimsel bir araştırma yapıldı.


Araştırmada, Küresel Isınma nedeniyle son 60 yılda Karadeniz'de deniz yüzey suyu sıcaklığının 2 dereceye yakın arttığı ve iklim krizine önlem alınmazsa bu sıcaklığın artarak devam edeceği tespit edildi. Araştırmayı değerlendiren Salihoğlu, Avrupa'daki denizlerin iklim değişikliğinden farklı şekillerde etkilendiğini söyledi.

Karadeniz'in, iklim değişikliği ve 'çoklu baskılar' diye adlandırılan insan baskılarından en çok etkilenen denizlerin başında yer aldığını belirten Salihoğlu, "Karadeniz'deki sıcaklık artışı mevsimsel farklılık göstermektedir. Yaz mevsiminde sıcaklık artışının kış aylarına göre daha fazla olduğu gözlenmektedir" diye konuştu.

OKSİJENSİZ SU YÜZEYE ÇIKIYOR

Prof. Dr. Salihoğlu, Karadeniz'de yüzeyin altındaki soğuk ara tabakada bir su kütlesi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Küresel ısınma nedeniyle bu su kütlesi ısınıyor. Isınma nedeniyle su kütlesinin ortadan kaybolduğunu tespit ettik. Bu durum, dramatik sonuçlar ortaya çıkaracak. Su kütlesinin ısınması nedeniyle Karadeniz'in bütün akıntı sistemi, ekosistem yapısı değişecek.

Bu durum Karadeniz'de oksijensiz suların daha yüzeye yaklaşmasına neden oluyor. Ayrıca deniz canlıları bu durumdan çok olumsuz etkilenecek. Karadeniz'de deniz canlıları yaklaşık 100 metrenin altında yaşayamıyor. Soğuk ara tabakanın kaybolması ve oksijensiz suyun yüzeye yaklaşması Karadeniz'de tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor.”

AA

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