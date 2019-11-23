Marmaralı öğrencilerin Amerika başarısı

The World Scholar’s Cup tüm dünyadan gençlerin bilgi, münazara, yazma alanlarında İngilizce olarak yarıştıkları bir turnuva.

Bu yıl yarışmaya 51 ülkeden bin 900’e yakın yarışmacı katıldı. Marmara Koleji öğrencileri de yarışmada 7 madalya aldı. Marmara Koleji öğrencilerinden Azra Deniz Kasırga, Yaren Bahar Tozaner ve Neşe Sevgi Alkanlı’dan oluşan takımın koçluğunu öğretmen Ayşe Neşe Sarışın yaptı. Öğrenciler, takım olarak katıldığı Bilgi Yarışması’nda (Bowl) gümüş madalya aldı.

Yaren Bahar Tozaner, Bireysel Yazma’da (Individual Writing) gümüş madalya; Azra Deniz Kasırga ise Bilgi Yarışması’nda (Challenge) 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.