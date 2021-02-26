Türkiye Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor

Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor

Türkiye

Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün cemrenin suya düştüğünü ancak önümüzdeki salı günü Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun görülebileceğini ifade etti.

26 Şubat 2021, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı, Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Orhan Şen yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Pazar Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Yağış ile birlikte sıcaklıklarda 6-7 C düşüşe geçecek. Yağışlar Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Diğer kesimler yağmurlu.

Önümüzdeki salı günü Marmara’nın yüksek yerlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Bugün CEMRE suya düştü.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.   

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülen bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.   


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