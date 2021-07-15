Marmaray bugün ve bayramda ücretsiz

Ayrıca 20 Temmuz Salı saat 00.00’dan itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00’e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların birlik, müessese ve işletmelerince yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

ANMA ETKİNLİKLERİ

Öte yandan, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5’inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan bugün Başkentray ve Marmaray seferlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.















