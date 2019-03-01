Marmaray ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi…

İstanbul gibi büyük ve kalabalık şehirlerde ulaşım en önemli sorunlardan biri. İstanbullular, işlerine ve evlerine hızlıca varmalarını sağlayan her türlü ulaşım hizmetini dört gözle bekliyor. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı da bunlardan biri. Bir süre önce hattın tamamlanması için Marmaray’ın bir bölümü kapatılmıştı. Bu hattı kullananlar ve kullanacaklar “Marmaray ne zaman açılacak?” sorusunu merak ediyor. İşte Marmaray’ın açılış tarihi…

MARMARAY NE ZAMAN AÇILACAK?

10 Mart tarihinde ilk seferini yapması planlanan hat, eskiden 185 dakika olan 76 kilometrelik Gebze- Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirecek. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız olarak gitme imkanı bulan vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazanacak.

96 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme- Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy- Halkalı güzergahından sefer yapacak marmaray hattı hizmete açıldıktan sonra, tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise normalde 96 bin aracın taşıyacağı 1.2 milyon yolcuyu taşıyacak. Saatte 28 sefer yapması planlanan 43 istasyonlu hattın bazı istasyonlarında, ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak. Tamamlandığında İstanbul’daki metro ve tramvayla entegre olacak hattın şehrin iki yakasında sahil ve E-5 trafiğini de büyük ölçüde rahatlatması planlanıyor.

1.4 MİLYAR DOLARLIK YENİ HAT

Toplamda 1.4 milyar Euro’luk (yaklaşık 8.3 milyar lira) maliyete sahip yeni hatla, Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13.5 dakikaya, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı- Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. İstanbul’da 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğu, Gebze’den başlayıp Halkalı’ya giden Devlet Demir Yolları’nın banliyö hattının eklenmesiyle 233 kilometreye çıkacak.

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı tamamlandığında Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna ve yenikapı-Halkalı hattına, Küçükçekmece’den yenikapı- Hacıosman hattına, Yenikapı’dan Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattına, Ataköy’den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy’den Bakırköy-Başakşehir hattına, Göztepe’den Göztepe-ümraniye hattına, Üsküdar’dan Üsküdar-Çekmeköy hattına, Bostancı’dan Bostancı-Dudullu hattına, Ayrılık Çeşmesi’nden Kadıköy-Tuzla hattına, Pendik’ten Pendik- Sabiha Gökçen hattına ve Tuzla’dan Kadıköy-Tuzla hattına, Söğütlüçeşme’den büyük İstanbul Tüneli’ne ve Sirkeci’den Kabataş-Bağcılar tramvay hattına ve denizyollarına entegre olunacak.