Türkiye Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek

Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek

Türkiye

Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

25 Ocak 2022, Salı 00:42 Son Güncelleme:
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Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA)

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