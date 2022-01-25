Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek

Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA)



