Ekonomi Marmaray ücretlerine de zam yapıldı! 1-43 istasyon arası 7,75 TL oldu

Marmaray ücretlerine de zam yapıldı! 1-43 istasyon arası 7,75 TL oldu

Ekonomi

Marmaray ücretlerine de zam yapıldı! 1-43 istasyon arası 7,75 TL oldu

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından TCDD, Marmaray bilet fiyatlarında zam yaptı. Buna göre Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL oldu.

10 Şubat 2020, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Marmaray'da yeni ücret tarifesi;

 1-7 durak: 3,5 TL

 8-14 durak: 4,5 TL

15-21 durak: 5,2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7,75 TL

İstanbul'da ulaşımda zamlı tarife bugün başladı

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar almıştı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.

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