Marmaray'da yeni ücret tarifesi;

1-7 durak: 3,5 TL

8-14 durak: 4,5 TL

15-21 durak: 5,2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7,75 TL

İstanbul'da ulaşımda zamlı tarife bugün başladı

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar almıştı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.