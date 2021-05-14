Türkiye Marmaray ve Başkentray sefer saatleri tam kapanma öncesi haline dönecek

Marmaray ve Başkentray sefer saatleri tam kapanma öncesi haline dönecek

Türkiye

Marmaray ve Başkentray sefer saatleri tam kapanma öncesi haline dönecek

Marmaray ve Başkentray Yüksek Hızlı Trenler (YHT) seferleri, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde çalışacak.

14 Mayıs 2021, Cuma 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferleri, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, tam kapanma uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu tren seferlerine ilişkin düzenleme yaptı.

Buna göre, YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafe kuralı dahilinde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek ve günde 22 sefer yapacak.

Tren biletlerinin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak.

Bölgesel trenler de kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.

İlgili Haberler
Kızılay’ın Ramazan yardımı 20 ülkedeki vatandaşlara gönderildiSon dakika: Koronavirüs salgını sonrası başlayacak! İşte yeni dönem



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tercümesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kızılay’ın Ramazan yardımı 20 ülkedeki vatandaşlara gönderildi