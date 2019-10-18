Yangın, saat 07.20 sularında Bakırköy Yeni Mahalle’deki bir köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altındaki çöplerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın Marmaray raylarında korkuluk olarak kullanılan plastiklere sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlilerin haber vermesiyle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle Yeni Mahalle’den Halkalı yönüne seferler bir süreliğine durdu.

Yaklaşık yarım saat aksayan seferler nedeniyle işe gitmek isteyen vatandaşlar, kısa bir yoğunluk oluşturdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA