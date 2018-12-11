Marmaray'da seferler başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri, 21.00 itibarıyla tekrar başladı." açıklamasını yaptı

11 Aralık 2018, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Marmaray'da seferler başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri saat 21.00 itibariyle tekrar başlatıldı.

Seferler 10 dakika aralıklarla rutin işleyişine devam edecek.

AA

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