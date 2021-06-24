Türkiye Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Türkiye

Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Muğla Marmaris Belediyesi 9 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.

24 Haziran 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla Marmaris Belediyesi 9 zabıta memuru alımı yapacak. Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığı'ndan "Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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