Marmaris Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla Marmaris Belediyesi 9 zabıta memuru alımı yapacak. Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığı'ndan "Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız