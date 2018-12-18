Marmaris Körfezi’nin rengi değişti

Marmaris’te etkili olan yağış nedeniyle Körfez’in rengi değişti.

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre Marmaris’e gün içinde metrekareye ortalama 73 kilogram yağmur düştü.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Ara ara etkili olan yağış nedeniyle derelerden gelen çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi. Yetkilerden alınan bilgiye göre ilçede yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek.

MUĞLA (İHA)